Más de 5 horas comunidad de Buenos Aires Tinaquillo sin servicio eléctrico

María Fernanda Ochoa (Pasante UAM).-

Tinaquillo, julio 26.- (Las Noticias de Cojedes). – Este miércoles en horas de la mañana el sector de Buenos Aires del municipio Tinaquillo permanecieron desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. sin servicio eléctrico.

Habitantes de la Urb. Buenos Aires (Los Bloques) expresaron “no tenemos agua y ahora se va la luz, hasta cuando seguimos así, esto ya esto es un abuso”.

Magaly Moreno, residente de la Urbanización manifestó “son varias horas sin electricidad, las veces anteriores se me han quemado los protectores y no los he podido adquirir de nuevo, espero que esta vez no se me dañe nada, todo está por las nubes, la comida electrodomésticos todo”.

Los habitantes de la localidad exhortaron a las autoridades pertinentes a darle solución a esta problemática para que no siga sucediendo, ya que, no es la primera que se quedan sin servicio eléctrico por tantas horas.