Más de tres meses tarda legalizar documentos en la Zona Educativa

Alexander Olvera

San Carlos.- Personas que deben legalizar documentos en la Zona Educativa del Estado Cojedes, denunciaron el pésimo servicio que brinda en ese departamento. Indicaron que desde el mes de enero esperan que la firma de sus documentos, pero no ha sido posible porque falta una firma.

Neris Rodríguez, afectada, expresó que desde el 10 de enero de 2018 intenta legalizar sus documentos y este simple trámite ha sido toda una odisea. “No es posible que por una firma tengan paralizados todos los documentos en el estado. Vengo todas las semanas y la respuesta es la misma”, indicó.

-Yo vivo distante de aquí, muchas veces debe venir caminando porque no hay transporte y me consigo conque todavía no han resuelto el problema.

“Otra cosa con lo duro que está el efectivo, uno hace el esfuerzo por acercarse aquí y se encuentra con estas situaciones. Lo otro es que aquí nadie da respuesta de nada”.

Explicó que desde que se fue la anterior jefa de zona no han realizado el cambio de firma. “Si esta gente sabía que iban a cambiar al jefe de zona porque no previeron lo de la firma. Creen que el tiempo de los demás no vale. Yo le hago un llamado a esta gente que se dediquen a trabajar y a resolver los problemas de la ciudadanía que ya son muchos.