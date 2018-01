Matemático Nieves dará a Unellez patente de uso de algoritmo para diseñar generador de números compuestos

Carlos Hernández

San Carlos.- El matemático venezolano, Rodolfo Nieves, oriundo del estado Cojedes, aseguró que hará entrega formal a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel Zamora” (Unellez), vicerrectorado San Carlos, de una patente de uso de un algoritmo que permite el diseño y desarrollo de un generador de números compuestos.

Este dispositivo -explica el investigador- una vez desarrollado permitirá comprobar varias conjeturas matemáticas que han intrigado al mundo científico y que aún se encuentran sin solución, entre ellas una denominada: ¿P = NP? la cual pertenece a la teoría de complejidad computacional.

Nieves además indicó que con el siguiente criterio se puede comprobar que la condición necesaria y suficiente para que: P = NP es que P = co-NP (Esto significa que cuando un problema no se puede resolver de forma directa entonces se demuestra lo contario).

Esto fue presentado y publicado en el año 2013 en la XIX Jornada de Investigación Científica y III de Postgrado en la Unellez, a través de una ponencia titulada: La suma de subconjunto está en: P, en la cual el utilizó computación paralela o distribuida (Es decir que cuando uno no puede resolver un problema divide a éste en partes y entonces la suma de las soluciones de las partes es igual a la solución total del problema).

Cabe destacar que Nieves expuso el pasado 23 de noviembre 2017 en las XXII Jornadas Técnicas de Creación Intelectual y VI de Postgrado en la Unellez un trabajo titulado: Compuesto está en: P y esto le permite demostrar que:

Factorizar cualquier número entero positivo está en: P

Los Primos Gemelos están en: P

Los Primos Gemelos son infinitos.

La conjetura de Polignac es cierta.

La conjtura de Goldbach Par es cierta.

La Hipótesis de Reimann es indecidible para infinitos valores de: N

Logaritmo discreto está en: P

Cuando se le preguntó sobre la importancia de estas investigaciones no dudó en informar que las mismas darán respuesta a preguntas como las siguientes:

¿Es R.S.A. producto de Dos Números Primos Gemelos?

¿Es R.S.A. producto de Dos Números Primos Equidistantes?

(RSA es un código con el cual encriptan los sistemas de seguridad de internet)

Las respuestas afirmativas de ambas interrogantes generarían un colapso en los criptosistemas de seguridad; Internet y todo tipo de Criptomonedas tales como el: Bitcoin y el Petro para lo cual anuncia un alerta y presentará una propuesta de Criptomoneda que garantiza un sistema de pago electrónico off line anónimo o per to per que funcionará a través de una plataforma fundamentada en computación distribuida cuyas claves son determinadas con este generador de Números donde además no serán necesarias las tarjetas de débito ni de crédito ni los puntos de ventas ni los cajeros automáticos ni los bancos ni el dinero en efectivo billetes o cash dado que todo el comercio electrónico se realizará a través de teléfonos Ois y Android.