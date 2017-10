Mauricio Macri y el kirchnerismo medirán fuerzas en las urnas

El presidente argentino Mauricio Macri enfrentará mañana la prueba de las elecciones legislativas de medio mandato, que se prevé reforzarán su coalición en el Congreso y permitirán a la ex mandataria Cristina Kirchner conseguir un escaño en el Senado.

En estos comicios se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y las legislaturas provinciales que muestran una paridad entre el oficialismo, liderado por el presidente Macri, y el kirchnerismo, comandado por Fernández.

La coalición de centroderecha Cambiemos, en el gobierno desde diciembre de 2015, no dispone de una mayoría relativa, cuenta con 87 de 254 diputados y 15 de 72 en el Senado, pero ha logrado gobernar mediante alianzas puntuales.

El mandatario declaró que están al comienzo de un largo camino, en referencia a las dolorosas reformas económicas llevadas a cabo en diciembre de 2015. El crecimiento económico volvió a impulsarse y podría llegar a 3% en 2017, luego de una recesión de más de 2% en 2016. En septiembre, el consumo tuvo una recuperación tras año y medio de derrumbe.

Las empresas extranjeras esperan con interés el resultado de estos comicios legislativos antes de hacer nuevas inversiones en la tercera economía de Latinoamérica.

En la provincia de Buenos Aires, con 40% del electorado, se teme la victoria de Cristina Fernández, aunque no logró capitalizar, por el descontento de los argentinos, cuyo poder adquisitivo está afectado por una inflación y que el gobierno de Macri no ha podido contener. Fernández tiene casi seguro un escaño en la Cámara Alta, pese que en los sondeos es superada por el ex ministro de Educación Esteban Bulrich.