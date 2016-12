Medidas improvisadas del Gobierno generan desesperación en el pueblo

Luisana Suárez

San Carlos, diciembre 21.- A juicio del secretario juvenil de Primero Justicia (PJ), Yusmaro Jiménez, el gobierno tiene una guerra constante contra el pueblo, pues aseguró que con sus medidas improvisadas crea desesperación y generan caos.

Dichas declaraciones fueron ofrecidas a las afueras de las entidades bancarias ubicadas por la avenida Ricaurte de esta capital, donde los dirigentes de la tolda aurinegra, acompañaron a las personas quienes sufren y viven a diario la agonía de las colas por el desespero de encontrar dinero en efectivo en esta Navidad.

El dirigente juvenil afirmó que Nicolás Maduro no tiene capacidad para seguir asumiendo su responsabilidad en Miraflores. Pidió al Ejecutivo Nacional que extienda el proceso de circulación de los billetes de 100 Bs. hasta que llegue a este estado la implementación del nuevo cono monetario.

Aseguró que a diario la gente pasa necesidad, porque aparte de que no hay dinero, los puntos de venta no funcionan por el colapso que existe en el país. “Es triste que nuestra gente en estas fechas tenga que pasar penurias y no puede compartir con su familia por estar haciendo colas”, señaló.

Calificó de burla al pueblo la recolección de billetes de 100 Bs. por un lado la gente lo depositaba y por otro lo retiraban. “Creemos que este tipo de medidas deben ser consultadas”. Acotó que la revolución solo trajo para este año una inflación de 700 % y aumento de la canasta alimentaria a 400 mil Bs, por lo que un ciudadano necesita de 17 sueldos mínimos para poder adquirirla. “Es hora de que todos los venezolanos nos unamos y nos organicemos, porque el 2017 será el año del cambio y la gente le pondrá un parao al gobierno”, dijo.