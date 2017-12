Mejía: El gobierno se quería legitimar este 10-D y no lo logró

CARACAS.- El coordinador político del partido Voluntad Popular (VP), Juan Andrés Mejía afirmó que las elecciones municipales no son garantía de que en Venezuela haya democracia, considerando que ante la realidad política del país, el derecho de los venezolanos a elegir, está en manos del gobierno nacional “votar no es elegir y lamentablemente ese derecho a elegir de los venezolanos, hoy está secuestrado”, afirmó.

En el programa César Miguel Rondón que transmite el Circuito Éxitos de Unión Radio, el también diputado a la Asamblea Nacional (AN), destacó que la comunidad internacional ha ido entendiendo la naturaleza de lo que pasa en el país y aseguró que ésta, tenía plena consciencia de lo que iba a suceder en este proceso del día de ayer y a el que el militante de VP, también niega su naturaleza de ser un proceso democrático o elección.

Desaparecerán del mapa político

Ante la afirmación del presidente Nicolás Maduro que pronostica la presunta inhabilitación de los partidos que cuyas tarjetas no fueron dispuestas para las municipales y que como consecuencia, no se les permitiría participar en futuras elecciones, el diputado aseguró que a los personajes del gobierno les incomoda la no participación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en lo que calificó como una “farsa electoral” por cuanto consideró que este fue un proceso carente de todas las garantías constitucionales y por consiguiente, electorales.

“No hubo un cambio de 180 grados, al final lo que buscaban era la legitimidad y por eso les molesta tanto que no nos hayamos prestado para una farsa electoral”, explicó Mejía mientras afirmaba que la decisión de no participar en las elecciones es un derecho adquirido, no es deber, ni obligación “nosotros tenemos todo el derecho del mundo a no participar en unas elecciones si no lo queremos”, enfatizó a su juicio y señalando las declaraciones y ordenanzas del oficialismo como chantajes para obligar a los rivales políticos a subordinarse ante ellas.