“Men in Black” será protagonizada por Tessa Thompson y Chris Hemsworth

Tessa Thompson junto al actor Chris Hemsworth volverán a estar juntos en un film, tras compartir el protagonismo en ‘Thor: Ragnarok’, ahora actuarán en la nueva película de “Men in Black”.

El estreno del relanzamiento de la saga ‘Men in Black’ está previsto para el año 2019 y el director de este nuevo film será F. Gary Gray, el mismo de ‘Fast & Furious 8’ (2017).

La nueva película sobre ‘Men in Black’, cuyo estreno está previsto para 2019, esta vez no contará con la actuación protagónica de Will Smith y Tommy Lee Jones, que lideraron las tres primeras cintas de esta saga. Smith y Jones encarnaron en estas películas a los agentes J y K, encargados de proteger la Tierra de las amenazas extraterrestres.

El propósito principal que se ha propuesto el estudio Sony Pictures es relanzar la saga con nuevos actores y una renovada perspectiva similar a la en que hicieron con Jurassic Park o Jumanji.