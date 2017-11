Alexander Olvera

San Carlos.- “Mi inscripción es un pedido del pueblo, de las comunidades. Voy a dedicarme a rescatar al municipio Ezequiel Zamora”, fueron las palabras del concejal José Luis Pérez, al momento de formalizar su candidatura, para medirse en los comicios municipales a celebrarse este 10 de diciembre en el país.

Pérez expresó que es apoyado por el partido Unidad Patriótica Popular (UPP89), para participar en las elecciones municipales. Aseguró que le va a poner mucho amor para lograr el triunfo y responderle a la ciudadanía que exige más y mejores servicios públicos. Señaló que en el tiempo que estuvo al frente de la Cámara Municipal, se dedicó a trabajar incasablemente por resolver los problemas de las comunidades.

“Todo el pueblo sabe que soy chavista, pero no apoyaré decisiones no acertadas. Respeto profundamente a mis camaradas de partido, a la gobernadora Marguad Godoy y al presidente Nicolás Maduro. Sigo con el legado de Chávez en mi corazón, pero debo responderle a un pueblo que necesita que lo escuchen”, destacó Pérez.

Afirmó que UPP-89 no es un partido de oposición, es de la alianza revolucionaria y no está aliado con la MUD. “Yo no voy a caer en descalificaciones, ni insultos estériles que no conducen a ningún lugar en contra de mis compañeros de partido, porque estamos del mismo lado que es lograr la mayor suma de felicidad para los sancarleños”, acotó. Agregó que se encuentra en conversaciones con otros partidos que conforman el Gran Polo Patriótico que ven con buenos ojos su candidatura.

“Yo no voy a pelear con nadie, la gente de San Carlos, me conoce y sabe de mi lucha por el bienestar de las comunidades y el trabajo que he desarrollado como concejal”, sostuvo. Finalmente, agregó que maneja números y encuestas que lo ubican en un buen lugar con intención de votos, por lo que invita a la ciudadanía a apoyarlo este 10 de diciembre, donde juntos construirán un San Carlos para todos.