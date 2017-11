Miércoles de Serie Plata para Paso las Negras

Prensa Paso las Negras

Tras una jornada de descanso obligada por los trabajos de remodelación que se realizan en el Polideportivo El Baquiano de Tinaquillo (Sede de Centro Sur), los jóvenes del Club Deportivo Paso las Negras se preparan para afrontar una nueva jornada de la Serie Plata Cojedes, a jugarse este miércoles 15.

En esta oportunidad, los líderes de la tabla del apertura chocarán ante sus similares de la Escuela de Futbol Pablo Robledo, club con sede en el parque San Carlos pero por las refacciones al rectángulo de juego realizan sus juegos como local en el estadio del sector La Medinera.

La sub 18 y sub 20 jugarán en La Medinera a la 1:00 PM y 3:00 PM respectivamente. Por su parte la sub 14 y la sub 16, jugarán en el parque Barreto Méndez a las mismas horas que sus compañeros de las otras categorías.

Las chicas de la sub 14 también saltarán a la cancha, será en el engramado del Barreto Méndez a las 12 del mediodía, también para enfrentar a Pablo Robledo.

CHIPILINES JUEGAN EL JUEVES

Por su parte lo más pequeños y consentidos del Club Deportivo Paso las Negras, tienen jornada este jueves 16 por la Liga de Desarrollo. La sub 10 y la sub 12 buscarán mantener la senda victoriosa cuando se enfrenten a Pablo Robledo a la 1:10 PM y 2:50 PM respectivamente. Los duelos serán en la cancha del parque Barreto Méndez de San Carlos.

El Club Deportivo Paso las Negras, continúa su trabajo incansable junto a su valioso equipo humano, el objetivo es formar en valores a los jóvenes a través del fútbol como herramienta principal de enseñanza y aprendizaje para la vida en comunidad.