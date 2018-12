Migbelis Castellanos se alzó con el triunfo en Nuestra Belleza Latina

CARACAS.- Migbelis Castellanos, Miss Venezuela 2013, obtuvo este domingo la corona de Nuestra Belleza Latina 2018, un concurso de belleza que fue transmitido por la cadena Univisión.

La venezolana compartió en sus redes sociales su victoria y aprovechó la oportunidad para agradecerle a quienes la apoyaron durante el proceso.

“Aún no me lo creo. Gracias a todos los que creyeron en mí y me apoyaron con todo el amor del mundo. Sin ustedes nada de esto hubiese sido posible. Gracias, eternamente agradecida por esta oportunidad”, expresó.

¡Tenemos nueva reina! ¡Felicidades Migbelis!