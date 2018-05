Miguel Sánchez: El 20 de mayo venezolanos tienen una importante decisión en sus manos

Iris Marcelli García

Tinaquillo, mayo 15.- Miguel Sánchez, dirigente de la organización política Acción Democrática, aprovechó el momento que le brinda el medio para invitar a la colectividad en general a ejercer su derecho este domingo 20 de mayo.

Dijo el entrevistado que hay que salir a votar porque es un derecho constitucional y en ese momento todos los venezolanos van a escribir la historia de un país que hoy está sumergido en la pobreza y la tristeza. “Nosotros creemos en la herramienta del voto, por eso el mensaje es a quienes hoy dicen que no van a sufragar, quiero destacar que más allá de una guerra política es una guerra espiritual, por eso es que hay que tener fe, por eso el bien tiene que imponerse ante al mal, hay que tener perseverancia y pedirle mucho a Dios que nos acompañe”.

Invitó a todos los ciudadanos a formar parte de la historia democrática del país “Nosotros estamos seguros que el día 20 de mayo Venezuela se enrumbará hacia un destino seguro porque estamos convencidos de que saliendo, participando no hay nada ni nadie que pueda apagar el triunfo”. Sánchez dijo que la abstención le hace daño al país, a un pueblo y a la historia de una república, pero hoy los votos de la abstención es un nivel muy bajo, por eso el llamado a la reflexión, “si nosotros no participamos no tenemos derecho a opinar”.

Aunado a esto, expresó el entrevistado que el candidato Henri Falcón es una persona que está comprometido con el país, él decidió apartarse de Chávez porque simplemente no estuvo de acuerdo con algunas ideas, es así como la oposición le abrió las puestas a él, así como le abrió las puestas a otros dirigentes que decidieron cambiar para formar parte de la construcción de una nueva Venezuela.