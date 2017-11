Miguel Sánchez ofrece trabajar por el orden y limpieza de la ciudad

Raúl Castellanos Latouche

Tinaquillo. Miguel Sánchez, candidato a la alcaldía de Tinaquillo por partido Pasoco, resaltó que trabajará por mejorar el ornato de la ciudad y el embellecimiento de su casco histórico, reorganizar las principales calles y avenidas, con el propósito de buscar una solución al problema de la vialidad interna y resolver de forma justa y apropiada el fenómeno creciente de la economía informal ubicada en las avenidas Miranda, Carabobo, Bolívar y Ricaurte.

Dijo que en Tinaquillo no hay gobierno y todo el mundo hace lo que le da la gana, no hay respeto a las áreas comunes de los ciudadanos, no hay señalización para el respeto a las normas de tránsito. “En la ciudad hay que poner orden, respetando a los trabajadores informales, orientándolos y colocándolos en áreas específicas, dándole oportunidad a los ciudadanos de tener una ciudad organizada y limpia”, dijo el aspirante a alcalde.

Ratificó que aceptó este reto porque considera estar preparado para orientar el destino del municipio y contar con un equipo de trabajo multidisciplinario que desde el primer momento estará dispuesto en ejecutar acciones para enmendar el tiempo perdido y concentrar esfuerzos para producir los cambios que espera la familia tinaquillera. Sánchez recordó que ya tiene un plan de gobierno gracias a propuestas de gente preocupada por el progreso del municipio. Añadió tener lista una programación para los primeros 100 días.

Indicó igualmente que atenderá a los trabajadores que dependen de la administración municipal honrando los compromisos pendientes.

Su gestión será de puertas abiertas e inclusión. Activará el trabajo de apoyo a los productores agropecuarios del municipio, con el propósito de impulsar la producción a través de un programa de micro financiamiento, que asegure alimentos al tinaquillero, reduciendo intermediarios y permitiendo que lo producido en el campo pueda llegar directamente a los consumidores, reduciendo la red de comercialización y con precios más accesibles. También hablará con los industriales, para mejorar los servicios públicos en la zona industrial e incentivar la inversión.

Sánchez invitó al pueblo a votar con conciencia este próximo 10 de diciembre, marcando una pauta y escribiendo una nueva historia para el municipio escogiendo un nuevo alcalde y dijo: “En sus manos está seguir viviendo este desastre o cambiar, usted decide si dejamos que las cosas sigan empeorando, o si hacemos un cambio y recuperamos la esperanza recuperando el municipio para el bien de nuestra gente”, enfatizó.