Mike Pence: A los líderes del mundo le decimos que ha llegado la hora, no puede haber espectadores

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo un serio llamado a los líderes del resto del mundo, instándolos a tomar acciones concretas en contra de Nicolás Maduro y de esta manera tratar de acabar con la crisis venezolana.

En una reunión del Grupo de Lima en Bogotá, Colombia, el político norteamericano mencionó que es necesaria ejercer más presión y reafirmar su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.

“A los líderes del mundo le decimos que ha llegado la hora, no puede haber espectadores“, enfatizó Pence, solicitando a los jefes de Estado de las demás naciones que congelen los activos venezolanos en esos países para evitar que sean manejados por Maduro.

“Instamos a todas las naciones a congelar de inmediato los activos de Pdvsa y transferir los activos de los secuaces de Maduro al Presidente Guaidó”, expresó.

Diario 2001 @2001OnLine #AHORA #25Feb | Mike Pence en reunión del Grupo de Lima: “Seguiremos apoyando a los venezolanos hasta que la democracia y la libertad sean restauradas. Como dijo el Presidente Trump ‘No hay vuelta atrás'”. http://bit.ly/2tB7Ipp

Además, hizo un llamado para que a los personeros del régimen se les prohíba su tránsito por aquellas naciones que reconocieron y respaldaron a Guaidó. “Es el momento que hagamos más“.

También criticó los actos ocurridos en las fronteras venezolanas con respecto a la ayuda humanitaria, ingreso que fue evitado por funcionarios de seguridad del Estado y donde quemaron al menos tres de estos camiones con insumos.

“Fue totalmente inadmisible que Maduro bloqueara cientos de toneladas de ayuda para que no llegaran a quienes las necesitan. Literalmente bailó mientras los camiones con medicinas eran incendiados”, reprochó.

Por tal motivo, informó que el gobierno de EEUU donará 56 millones de dólares más para tratar de paliar la grave crisis que afectan los venezolanos.

Por último, volvió a realizar un llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas para que hagan lo mismo que han realizado los más de 150 soldados que han cruzado a territorio colombiano, quienes les han ofrecido su apoyo a Guaidó.

“A aquellos miembros de las FFAA que respaldan a Maduro les digo que pueden aceptar la amnistía, si no, no habrá salida, no habrá escape, lo perderán todo“, sentenció el vicepresidente.

Diario 2001 @2001OnLine #AHORA #25Feb | Mike Pence en reunión del Grupo de Lima: “A aquellos miembros de las FFAA que respaldan a Maduro les digo que pueden aceptar la amnistía, si no, no habrá salida, no habrá escape, lo perderán todo”. http://bit.ly/2tB7Ipp

Pence insta a países a congelar activos de Pdvsa

CARACAS.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó este lunes a los países de la región a congelar ”de inmediato” los activos de Pdvsa.

”Instamos a congelar los activos de Pdvsa, los activos venezolanos en sus países, hacerlo de inmediato”, dijo Pence en la reunión del Grupo de Lima en Bogotá donde afirmó a los presidentes y cancilleres que acudieron a la cita que ”ha llegado el momento que hagamos más, muchos de sus países se han comprometido a atacar a corruptos” y bloquearlos del sistema financiero.

También pidió a los países tomar medidas para restringir las visas al círculo cercano del presidente, Nicolás Maduro.

”Hoy con mucho respeto EEUU insta a intensificar los esfuerzos para denegar acceso a Maduro al financiamiento”, agregó.

Pence anunció las sanciones contra gobernadores de estados fronterizos ”porque trabajaron para bloquear la asistencia a los necesitados”.

Afirmó que su gobierno seguirá apoyando a los venezolanos ”hasta que la democracia y libertad sean restauradas”.

”No hay vuelta atrás y los eventos de los últimos días fortalecieron nuestra determinación”, sentenció en su discurso donde aseguró que ”la lucha por la libertad ha comenzado”.

Ayuda humanitaria

Pence habló de un momento crucial para Venezuela y criticó la quema de los camiones con la ayuda humanitaria el pasado sábado en la frontera, día que calificó de ”trágico”.

”Fue inadmisible que Maduro bloqueara cientos de toneladas de asistencias para que no llegara a Venezuela, bailó mientras los camiones eran incendiados”.

Destacó que casi 200 miembros de las Fuerzas Armadas ”han decidido ponerse del lado de los ciudadanos”, y criticó que ”los leales a Maduro se volvieron contra su propio pueblo”.

Envió un mensaje a los integrantes de la FANB: ”Aquellos miembros de las FANB que continúan respaldando a Maduro tengo un mensaje del presidente Trump, pueden elegir aceptar la amnistía de Guaidó, pero si eligen el otro camino finalmente deberán rendir cuentas, y no encontrarán refugio seguro ni habrá escape”.

Advirtió que Colombia es el mayor socio de Estados Unidos en la región

”y cualquier amenaza a su soberanía y seguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos”.

Reconoció al gobierno del presidente Iván Duque y de Jair Bolsonaro de Brasil por ayudar a los venezolanos.

Recordó que Estados Unidos ha dado más de 139 millones de dólares a la crisis humanitaria y adelantó que otorgarán 56 millones adicionales para sus aliados en la región que han atendido la diáspora venezolana.

”En los días y semanas próximos Estados Unidos seguirá entregando alimentos, medicinas y refugios para desplazados”.

Unión Radio