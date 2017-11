Millán afirma que oposición planea primarias para escoger a un líder nacional

El diputado de Primero Justicia anta la Asamblea Nacional (AN), aseguró este viernes que desde la oposición se plantea realizar primarias para escoger a un líder de la oposición y un futuro candidato para las elecciones presidenciales.

“Es el primer paso es no jugar sin condiciones, pondremos nuestra agenda“, dijo.

Asimismo, el diputado indicó que la lucha no debe ser solo electoral, sino política para lograr el cambio.“Esto es una autocracia y significa que no van a decidir el destino si no luchamos”, añadió.