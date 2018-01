Mireles: “Cojedes entre los estados con mayor emigración de jóvenes”

Rigoberto Sandoval. –

San Carlos.- El coordinador regional de Voluntad Popular (VP), Alexander Mireles, expresó que, “Cojedes es uno de los estados con mayor emigración porque los jóvenes no ven un futuro de progreso, la deserción escolar también es muy grande, en las escuelas no hay alimentos para los niños”.

El dirigente de la tolda naranja enfatizó que el cuento de la guerra económica ya casi nadie lo cree, los cojedeños sabemos que el gobierno no apoya a los agricultores y así no puede progresar un país, este gobierno nefasto es el único culpable del desabastecimiento.

Mireles aseguró que la juventud emigra en busca de nuevas oportunidades, que puedan tener bienestar y estabilidad para establecerse o mantener a su familia. Además, muchos jóvenes estudian y al no tener trabajo o conseguir una oferta laboral se van a otros destinos a ejercer con sus documentos legalizados.

“El problema que emigran es porque simplemente el sueldo no alcanza, no es posible que personas que no son estudiadas ganen más que un profesional y antes eso, los jóvenes cojedeños buscan nuevos horizontes”, aseguró.

Por último, dijo que esta crisis y el gobierno están en su recta final, “las familias deben unirse que todos los de fuera regresen y prosperen en su tierra”, finalizó.