Mirla Castellanos: “Yo sé cuándo debo retirarme”

De sus 77 años de vida, 57 los ha dedicado a cantar y lo dice sin complejo alguno. Mirla Castellanos asegura que sabe hasta dónde puede llegar. Pese a que en algún momento se preocupó por ser “modernísima”, hoy solo se mantiene fiel a la idea de conservar su esencia y poder seguir subiéndose a los escenarios.

“Mi edad la tengo clara, al igual que mi target. No juego a ser jovencita, ni moderna. La gente, cuando me contrata, sabe lo que espera de mí, al igual que la gente que va a verme en un show. Para eso están otros jovencitos que lo hagan. Yo me actualizo, pero con mis canciones”, comenta.

“La Primerísima” confiesa sentirse plena, puesto que su estilo se corresponde con su edad y sus gustos. Probablemente de ahí deriva su éxito, deduce la cantante valenciana.

–¿En algún momento pensó retirarse?

–No. Estaré en el escenario hasta que aguante o hasta cuando pueda estar. Todavía no lo he considerado porque me va muy bien. Algún día me retiraré, pero si me está yendo bien, seguiré. Lo que sucede es que en Venezuela los shows han disminuido por la situación del país. Yo sé cuándo debo retirarme. Todavía no… creo.