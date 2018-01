Misa por los caídos en luchas democráticas este 23 de Enero en Iglesia San Juan

Este martes 23 de Enero, cuando se cumplen 59 años de la caída de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, en la Iglesia San Juan Bautista de la ciudad de San Carlos se celebrará una santa misa por el alma de los caídos en las luchas democráticas en Venezuela, la cual será oficiada por el Padre Oswaldo “Capochito” García, junto a otros sacerdotes, diáconos y colaboradores de la iglesia católica.

El acto religioso será a las 11:00 de la mañana, para lo cual se invita a toda la ciudadanía para orar por aquellos que han dado su vida por las libertades democráticas desde décadas pasadas hasta la actualidad.

El Padre García dijo que es oportuno también orar por las personas que recientemente murieron en el acontecimiento ocurrido en El Junquito, donde lamentablemente perdieron la vida varios venezolanos, entre ellos el inspector Oscar Pérez, de lo cual se cumplen nueve días. En esta ocasión se elevarán oraciones al Todopoderoso para que en Venezuela no ocurran más muertes, producto de la diatriba política, no se violen más los derechos humanos, no haya más violencia ni por parte del gobierno ni de quienes piensan distinto, ya que para Dios todos los seres humanos valen igual.

-Venezuela requiere que se respete la vida, que no haya más elementos que estimulen la cultura de la muerte, que haya una verdadera reconciliación nacional, que desde el gobierno y los sectores adversos no se generen confrontaciones con lenguajes de insultos ni mucho menos con agresiones físicas, sino que hagamos un acto de contrición, de perdón, de elevación del amor, para salir de la crisis.