Mitzy Capriles confirma que alcalde Ledezma no está en su casa

CARACAS.- Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del alcalde Antonio Ledezma confirmó este viernes en una entrevista para Blu Radio Colombia que su esposo no se encuentra en casa. “Quiero dejar claro al mundo entero que nuestra casa ha sido violentada, no hay armas, no hay drogas, no hay dinero ni absolutamente nada indebido”.

“No sé en que parte de Venezuela se encontrará, no se cual haya sido su decisión”, agregó.

Mitzy Capriles dijo que habló con el alcalde hace unas horas por la diferencia horaria que existe entre Caracas y Madrid, lugar donde ella se encuentra.

Defendió que el alcalde siempre va a tomar decisiones en nombre de la defensa de la libertad de Venezuela.

Algunas versiones indican que Antonio Ledezma se encontraría en Colombia y viajaría a España.