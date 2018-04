Módulos de La Candelaria se están en lamentable deterioro

Iris Marcelli García

Tinaquillo.- Los Módulos de La Candelaria es un espacio donde funcionan varias dependencias, entre ellas la Dirección de Salud, Biblioteca, Escuela de Artes y Oficios La Candelaria y otros donde prestan atención médica.

Al entrar al lugar se notó que los espacios están deteriorados, monte es lo que sobra, al conversar con algunos que allí se encontraban y que no quisieron identificarse por temor, comentaron que los techos están en pésimas condiciones, tal es así que cuando llueve el agua se filtra.

Otro de los problemas es que las ventanas no tienen vidrios, los espacios no cuentan con ventiladores y no conforme con eso hacen falta bombillos lo que dificulta que muchos realicen su trabajo como debe ser.

Al observar sus alrededores las áreas verdes están repletas de monte, uno de los portones que está en los laterales está casi que se cae. Hay que hacer un recorrido por el lugar para notar las fallas.

Ante este escenario el llamado es a las autoridades para que hagan presencia y vean las condiciones. Por ser un lugar donde funcionan varias áreas deberían estar impecables.

El enrejado de la puerta de la biblioteca de La Candelaria está rota, los servicios públicos no son los mejores, razón ésta por lo que esperan que los responsables tomen acciones. Se conoció que proyectos se han introducido para lograr mejoras, pero las respuestas no han sido las mejores.