Momo no ha vuelto: experta desmintió regreso del reto que aterroriza a padres

El famoso “Momo challenge” no volvió, pero su supuesta vuelta puso en alerta a las autoridades y padres de familia, ya que se trata de un peligroso y viral desafío que circula en una plataforma de vídeos por Internet en la que navegan menores de edad.

La especialista en marketing digital, Gaby Castellanos hizo recientemente una explicación a través de sus redes sociales sobre el Momo Challenge debido al pánico que nuevamente está generando, y sobre todo, en la generación de fakes news al respecto.⁣

Sobre el reto destacó:

⁣

• El momo challenge es la forma digital de las “leyendas de camino” contadas por nuestros familiares en el off. En 2019 esto se viraliza gracias a foros, redes sociales, etc, pero es exactamente la misma viralización que tenía por ejemplo “La llorona” en el off, con la diferencia que ahora puedes verlo en cualquier pantalla.⁣

• El primer video de momo fue encontrado en YouTube y compartido en FB por Xsarah Gibson en Inglaterra. El video que contenía a Pepa Pig fue compartido por primera vez por Dustin Gale en FB y también pertenece a Youtube.

⁣

• No existe ninguna prueba de que el Momo Challenge haya estado en Youtube Kids. Ningún video perteneciente a ninguna cuenta oficial de dibujos animados tiene ese contenido. Todos son rumores y fake news amarillistas.⁣