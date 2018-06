Monseñor Polito Rodríguez se solidariza con Las Noticias de Cojedes

Carlos Hernández.-

San Carlos, junio 11.- El Obispo de San Carlos, monseñor Polito Rodríguez Méndez, expresó su solidaridad con “Las Noticias de Cojedes”, diario que ha tenido que suspender sus ediciones debido a la imposibilidad de tener acceso al papel el cual en Venezuela solamente es despachado por el complejo editorial “Alfredo Maneiro”, una corporación del Estado venezolano que tiene el monopolio de la comercialización de este insumo vital para la prensa.

El prelado de la iglesia católica en esta región llanera de Venezuela señaló que para Cojedes es un verdadero motivo de preocupación lo que está sucediendo porque este es el único medio impreso que refleja la realidad de lo que acontece en esta parte del país. “Además son casi treinta años que de manera ininterrumpida este diario ha venido informando a los cojedeños y contribuyendo al desarrollo de esta entidad federal, siendo un aliado de la iglesia y de las mejores causas de las comunidades en sus luchas democráticas por sus derechos”, apuntó.

Dijo que tanto la iglesia, como el resto de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general, hoy se ven desasistidas desde el punto de vista informativo, porque Las Noticias de Cojedes no está en las calles, en las oficinas, en los hogares. “Este ha sido un periódico abierto al pensamiento universal, a través del mismo se exponen criterios, ideas, denuncias, logros, proyectos, provenientes de todos los sectores que hacen vida en la región, con respeto y amplia participación, y ahora desde hace poco más de una semana el diario no ha podido circular por falta de papel”, lamentó.

Hizo un llamado a las instituciones del Estado, encargadas de suministrar bobinas de papel a los diarios venezolanos a que lo hagan de manera expedita en virtud de que el derecho a la información y a la comunicación es un derecho humano universal de los pueblos y mal pudiera un país que se califica como democrático no facilitar el ejercicio de la prensa libre.

Pidió a Dios que reine la cordura, la paz, la tolerancia, la justicia, el respeto y la confraternidad en Venezuela para que todas las instituciones marchen al ritmo de la Constitución, sin solapar ningún derecho, y en el caso de la prensa y muy particularmente de Las Noticias de Cojedes puedan circular lo antes posible, libremente, para bien de la ciudadanía.