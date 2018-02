Monseñor Rodríguez: Vivamos intensamente la Cuaresma para que el Señor nos regale la paz

Hoy miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma, por ello el obispo de la Diócesis de San Carlos, Monseñor Polito Rodríguez Méndez, invitó al pueblo de Cojedes a vivirla intensamente para que El Señor nos regale la oportunidad de vivir santamente, en paz y en armonía.

“Acérquense a los templos, vivan la santa misa, oren más por nuestro país, por nuestros enfermos, por nuestros ancianos, por los que no tienen techo y no tienen pan y por todos aquellos que no conocen a Cristo, acérquense a cada celebración, las procesiones, la Eucaristía, para vivir en paz en todo aquello que edifica nuestras vidas, la comunidad y a nuestro prójimo”.

Monseñor explicó que el miércoles de Ceniza es significativo para los Cristianos pues es un signo para decir que tenemos que volver a Dios, que somos limitados, que somos polvo y por tanto necesitamos del amor y de la misericordia de Dios.

La Cuaresma es un tiempo de conversión, un tiempo para volverse a Dios, “como dice El Papa: es ver el corazón, es dar una mirada al mundo interior, es ver esa historia que conforma mi vida, una historia personal con sus altas y bajas, con sus situaciones positivas y negativas, para darle gracias a Dios, bendecir al Señor por tantas maravillas que Él ha hecho en nosotros y también para pedir perdón, sanar y transformar desde Dios todo aquello que para nosotros es imposible”.

Tres elementos fundamentales de la Cuaresma

El evangelio resalta tres elementos fundamentales, uno de ellos tiene que ver con la Limosna, que nos pone en comunicación con los demás… La limosna me ayuda a salir de mi mismo, en otras palabras, es caridad. Rodríguez indicó que el ejercicio de la limosna nos libera de la aridez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano, nunca lo que tengo es solo mío, y citando al Papa Francisco manifestó: “Cuanto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida”.

El segundo elemento de la liturgia del Miércoles de Ceniza y que marca los cuarenta días para la preparación de la Pascua es la Oración, que es el encuentro con Dios, la limosna nos pone en relación con el otro, mientras que la oración nos pone en relación con Dios, el eterno y verdadero Dios, el Dios del amor y de la misericordia.

“Que bello sería que este pueblo cojedeño, que cada comunidad, que cada Cristiano tenga momentos de oración, no le tengan miedo a Dios, no le tengan miedo a la oración. Dios es nuestro Padre, él es la vida, es la salvación y que bello, que grande es ser amigo de Dios.

El tercer elemento que marca la dinámica hacia La Pascua del Señor es el Ayuno, “ciertamente pedirle ayuno a nuestro pueblo en estos momentos es bastante complejo, difícil, pero el ayuno me coloca a mí en relación conmigo mismo”.

Fíjense en esta triada, señaló el Obispo: la limosna nos pone en relación con el otro, la oración en relación con Dios y el ayuno en relación conmigo mismo, y ahí se centra el mandamiento de Dios que es El Amor, amor a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo.

Monseñor Polito señaló que son tiempos difíciles, de calamidad, porque sabemos que hay gente que vive un ayuno constante, pero hay formas de hacer otros ayunos: hablar menos del prójimo, criticar menos, no decir mentiras, evitar los vicios como el alcohol, el cigarrillo, la prostitución, son formas también de ayuno corporal, y cuando una persona entra en esa dinámica es porque ha entrado en una conversión y la Cuaresma es conversión, es encuentro con Dios, es encuentro con los demás, es el encuentro consigo mismo. Cuando la persona hace este camino de oración, ayuno y limosna, entonces ha preparado el corazón y la mente y todo tu ser para celebrar la Pascua del Señor.