MUD llama a votar por ganadores de las primarias y candidatos de consenso

Más allá de que el Consejo Nacional Electoral permita o no las sustituciones de candidatos, la Mesa de la Unidad Democrática preparó las estrategias para posicionar las tarjetas y a los candidatos que ganaron las primarias y los que fueron designados por consenso en Carabobo, Vargas, Anzoátegui y Nueva Esparta.

Las líneas políticas son: 1) Hay un aspirante por estado; es decir, 23 son válidos y 39 presentaron su renuncia ante las juntas regionales. 2) La MUD no tiene tarjeta. 3) Los comandos explicarán en las entidades cómo votar. 4) Los comités de defensa del voto se desplegarán por el país para motivar la participación, revelaron fuentes partidistas.

En el caso de que el Poder Electoral incumpla la Ley Orgánica de Procesos Electorales (artículos 62 y 63) y no permita los cambios antes de mañana, la MUD llamará a votar por el partido al que pertenecen los aspirantes elegidos en primarias y por consenso. Por ejemplo, en Táchira, los siete grupos de la alianza pedirán a la militancia que solo marquen la tarjeta de Acción Democrática, que inscribió a Laidy Gómez, porque la de Primero Justicia u otras serían nulas.

“Vamos a darle al gobierno una derrota de antología. De 23 gobernaciones vamos a ganar las 23. Imagine el impacto político para el gobierno, que de tener 20 amanezca sin ninguna”, afirmó el secretario general de AD, Henry Ramos Allup.

El acuerdo de los adecos es el siguiente: “Si a Copei en Táchira no se le permite sustituir a Fernando Andrade, Copei ordenará a su militancia que vote por la tarjeta donde aparezca Laidy Gómez. En las primarias, en Monagas, AD no apoyó a Guillermo Call. Sin embargo, los adecos votarán por Call en la tarjeta de Copei. En Zulia, como ganó el candidato de PJ y VP, Juan Pablo Guanipa, le señalamos a nuestra militancia que vote por Juan Pablo Guanipa en las de PJ o de VP, no en la de Un Nuevo Tiempo o AD”, explicó Ramos.

Avanzada Progresista exhortará a sufragar en su tarjeta en seis estados (Aragua, Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Nueva Esparta y Lara), pero no en el resto de las entidades, donde se deben marcar otras, explicó el secretario general de AP, Luis Romero. “Presionaremos para que el CNE respete la Lopre”, dijo, al culminar el Comité Estratégico de AP.

En Miranda, la MUD insta a marcar en las boletas de PJ, AD y Voluntad Popular, que registran el nombre de Carlos Ocariz. Y, en Mérida, votar por Ramón Guevara en las tarjetas de AD, el MAS, Copei y el movimiento regional Alianza Generacional. “Si se vota por VP es nulo”, alertó el coordinador de Voluntad Popular, Freddy Guevara.

En un foro en la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, el coordinador del comando de campaña de la MUD, Gerardo Blyde, dijo que, a diferencia de 2005, decidió no permitir que el sufragio se pierda: “Siendo minoría, el gobierno pretende ganar tratando de confundir a los electores para que voten nulo, así que el elector debe buscar solo la tarjeta donde aparece la cara de su candidato”.