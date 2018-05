MUD reprocha juramentación de Maduro y lo califica de show bufo

Prensa MUD Cojedes.-

San Carlos, mayo 24.- (Las Noticias de Cojedes).- La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado Cojedes manifestó que la juramentación de Nicolás Maduro ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente no fue sino un show bufo, puesto que consideran que realmente el país no participó en las elecciones del domingo 20 de mayo.

Los miembros de esta organización de partidos de oposición en la entidad, avalan el comunicado nacional en el cual se expresa: “La falsa Constituyente felicita al beneficiario del fraude y agrega otra escena bufa a la farsa, con un falso juramento para una toma de posesión que ellos mismos dicen que deberá realizarse en enero”.

Adonay Ochoa, Alexander Mireles, Alberto Galíndez, Francisco Vera, entre otros connotados dirigentes de partidos políticos, que también integran el Frente Amplio se mostraron de acuerdo con el referido documento, el cual agrega que la juramentación de Maduro representa “otro capítulo de la farsa con la que se ha pretendido expropiar a los venezolanos su derecho a elegir un nuevo presidente para el periodo constitucional que comienza en enero de 2019”.

Es necesario recordar que la MUD no reconoce estas elecciones, a las que no se presentó por considerar que no existían garantías suficientes, así como también desconoce a la Constituyente, conformada solo por afectos al chavismo gobernante y que califica como “ilegítima”. “Dos ilegitimidades no pueden producir una legitimidad”, añadió la MUD en el texto.

Los opositores piden además “una elección limpia que produzca libremente un nuevo gobierno” que cambie el rumbo de la economía del país, cuya inflación para el cierre de este año podría superar el 14.000 %, de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Citaron que el triunfo de Maduro también es cuestionado por la mayoría de los países latinoamericanos, así como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, los cuales señalan que el llamado a las urnas se hizo de forma fraudulenta por no contar con suficientes garantías.