Muere joven que recibió una puñalada por su expareja

Alexander Olvera

San Carlos.- Luego de más de 10 días de agonía, luego de ser acuchillado por su exesposa en el cuello, murió Alexis Javier Aparicio Niño, de 20 años, quien se encontraba recluido en el Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet), en Valencia.

El hecho ocurrió el pasado martes 16 de enero, alrededor de las 4:45 de la tarde en el sector El Paraíso, de San Carlos, cuando la víctima visitaba a su niño de dos años a quien su madre no le permitía ver desde hacía más de cinco meses.

El hombre se encontraba en la residencia de su expareja y al momento de entregarle una naranja a su hijo fue apuñalado por la mujer, quien huyó del lugar. El joven fue trasladado al Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos, donde los médicos de guardia le diagnosticaron herida por arma blanca en la región lateral del cuello.

Debido a su estado de salud Alexis Javier Aparicio Niño, tuvo que ser trasladado a Valencia, estado Carabobo, porque San Carlos no es posible practicar cirugía cardiopulmonar. El joven esperaba por una prótesis arterial, pero debido a que sus familiares no contaban con los recursos no pudieron comprarla.

Por este hecho funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep), adscritos a la Policía Estadal de Cojedes, detuvieron a Ediliana Crisbel Sarmiento Orta, de 29 años de edad, a quien se le acusa de ser la autora material del hecho.

La detenida está a disposición del Ministerio Público del estado Cojedes, por incurrir en el delito de delito homicidio calificado con alevosía, pero serán las investigaciones las que determinen si es penalmente responsable.