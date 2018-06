Mujer con discapacidad duerme en una cancha por falta de vivienda

Alexander Olvera

San Carlos, junio 19.- (Las Noticias de Cojedes).- Wilmari del Carmen López, quien presenta una discapacidad motora, se presentó ante este medio de comunicación, para exponer la situación por la que atraviesa. Indicó que vive en un rancho alquilado en Ezequiel Zamora en San Carlos y lo tuvo que entregar por lo que no tiene casa y duerme en la cancha del sector.

La afectada indicó que el pasado 16 de diciembre le entregó una carta a Rafael Alemán, alcalde de San Carlos, quien le informó que en tres meses le daba la razón sobre la solicitud de vivienda. “En esos tres meses me picó un zancudo y me tuvieron que amputar la pierna, porque soy diabética y se complicó la herida”.

Agregó que Alemán al ver en la situación que me encuentro me dijo que no me preocupara que iba a recibir una vivienda. “En la alcaldía me informaron que mi casa estaba lista, solo faltaba la inspección, para entregarme la llave. Ha pasado más de un mes y no he recibido respuestas”.

Destacó que se dirigió al Ministerio de Vivienda y Hábitat donde fue atendida por Viccel Montes, representante de esa entidad en Cojedes, quien le manifestó que no tenían casas y que debía esperar.

“Yo tengo conocimiento que de que si hay casas, en la comunidad de El Rodeo, Los Iraníes hay y en La Herrereña también. Por favor yo le pido al Gobierno que me den mi casa, porque la necesito y no puedo seguir durmiendo en las calles con esta situación”, finalizó.