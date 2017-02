Mujer enferma confía en que mediante esta publicación el Presidente Maduro la atenderá

MIKARLA VILLEGAS

Tinaquillo.- A la sala de redacción de este rotativo compareció la ciudadana Grissel Eugenia Landaeta Escalona quien solicitó ser escuchada ante las necesidades que presenta, mencionando además su confianza en que mediante esta publicación el presidente Nicolás Maduro la atenderá, debido a que ya no quiere nada con el alcalde Luis Yoyotte y la gobernadora para aquel entonces Érika Farías, pero ahora de igual manera tampoco quiere hablar con Margaud Godoy.

Durante las declaraciones de la afectada, quien presenta una discapacidad en el miembro inferior izquierdo relató que en ocasiones pasadas, durante el mandato de Hugo Chávez pudo contar de manera positiva y satisfactoria con la revolución, por lo que espera seguir haciéndolo actualmente con el presidente Nicolás Maduro.

Dentro de las solicitudes de la entrevistada está, que le devuelvan un camión de enseres que le mandó Chávez el 16 de agosto de 2003 a cargo de la visitadora social Belkis Peché, además de pedir que la hospitalicen en el oncológico para tratarle el cáncer de cuello uterino del que padece y ser tratada la por la afección mixta en la parte interna de los intestinos, la cual la mantiene débil y desnutrida.

Por otro lado, agradeció a Pdvsa de San Joaquín por haberle otorgado el año pasado la cantidad de 550 mil para hacerse 10 radioterapias, tratamiento que no pudo cumplir por no tener para cancelar las quimioterapias y el transporte para trasladarse debido al cuidado que debe tener durante ese tiempo. Seguidamente, relató que no cuenta con el beneficio del Clap y la Gran Misión Vivienda Venezuela, ya que actualmente vive en precarias condiciones de pobreza extrema.

La ciudadana, que habita en el sector Comoruco I, calle Junín con Urdaneta, agradeció al medio de comunicación por la oportunidad de recibirla, enfatizando una vez más las solicitudes antes descritas, esperanzada en que será atendida y seguirá gozando de su vida y así no continuará pidiendo ayuda en las unidades colectivas.