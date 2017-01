Mujer necesitada solicita vivienda al Gobierno municipal

IRIS MARCELLI GARCÍA

Tinaquillo.- Con el propósito de solicitar ayuda a las autoridades locales, a la sala de redacción de este medio, se presentó la ciudadana Marbelis Pérez, quien desesperada por no tener donde cobijarse con su hija pidió que le ayudaran con una vivienda o un sitio donde refugiarse.

Dijo la entrevistada que está alquilada en la ciudad de Valencia, pero la mandaron a desocupar y tiene un mes para ubicarse. En vista de su situación se dirigió a la Alcaldía y allí le dijeron que no tenían donde ubicarla, manifestó que iba a tomar un anexo que hay cerca de la empresa Indomax y le dijeron que no se le ocurriera porque la iban a sacar.

“Yo no estoy de acuerdo con las invasiones y mucho menos con las tomas ilegales, pero la necesidad me obliga, porque soy una madre que ando con mi hija menor de edad que no encontramos donde protegernos, no me voy a encadenar a las puertas de la Alcaldía, voy a luchar por un techo”, destacó la afectada.

Expresó que ella tiene necesidad de un techo, y por eso se va a establecer en ese espacio, “lo único que me acompaña es una colchoneta y una cocina eléctrica, por eso solicito que me ayuden estoy exigiendo un derecho, no puedo esperar un año que construyan casas del Gobierno para que me den una, porque mientras eso pasa donde me meto, pónganse la mano en el corazón”.