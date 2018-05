Municipio Anzoátegui se sumó al torneo Desarrollo de la Aso-futbol Cojedes

Prensa Aso-futbol Cojedes

San Carlos, mayo 24.- La cancha techada de Cojedito en el municipio Anzoátegui se llenó de alegría cuando casi 600 niños y jóvenes de la localidad se hicieron presentes en la inauguración del torneo de futbol sala de desarrollo en esa jurisdicción.

José Luis Silva, presidente de la Asociación de Futbol del estado Cojedes, acompañado de la alcaldesa del municipio, Flor Rivas, miembros de la junta directiva del ente que rige el futbol en la región, entrenadores, padres, representantes y público en general se dieron cita para apoyar el inicio de la competición que aglutinará a 1200 niños y jóvenes, convirtiendo a esta municipalidad como la segunda en el estado con atletas practicantes de esta disciplina.

En este torneo participan los clubes Urba José Laurencio Silva, Sucre FC, San Diego FC, San José FC, Carrao FC, Chepi Sport FC, JVRL Cojedito FC, Cajobal FC, Puente Onoto FC, Nueva Generación FC, Apartadero FC y la Escuela de Futbol Eduardo Valor, todos con categorías sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16, masculino y femenino.

Flor Rivas, alcaldesa del municipio, dijo que para ella es un honor ser partícipe de este tipo de actividades que vienen a traer alegrías a la localidad, y dijo sentirse satisfecha por la gran cantidad de atletas que llenaron el recinto, también se comprometió con los allí presentes para hacer mejoras a los escenarios deportivos.

Por su parte, José Luis Silva de Aso-futbol Cojedes informó que con este evento, llegan a seis los municipios participando en el torneo Desarrollo y cerca de 3000 niños y jóvenes, restando de esta manera Ricaurte, Lima Blanco y Girardot por el arranque de este torneo, los cuales están previstos para esta misma semana.