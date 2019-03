Murió preso en el Cicpc de San Carlos por falta de atención médica

Alexander Olvera.-

San Carlos-. Un hombre que se encontraba detenido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en la sede de San Carlos, en el estado Cojedes, murió en días pasados, por la falta de atención médica y las condiciones infrahumanas en las que se encontraba preso, así lo denunció Roberto Andery, presidente del Colegio de Abogados del Estado Cojedes.

Andery aseguró que el fallecido fue identificado como Antonio Elieser Morales, de 22 años de edad, quien había manifestado a los funcionarios de ese cuerpo de investigación que se sentía mal de salud, por lo que fue trasladado al Hospital Dr Egor Nucete de San Carlos, donde falleció luego de su ingreso.

El abogado señaló que tuvo acceso a los informes de la autopsia donde se reveló que el reo murió por un edema cerebral severo y un shock séptico producto de una hepatitis que padecía y no tuvo el tratamiento adecuado. “Ya no es retardo procesal, ni las condiciones de hacinamiento e insalubridad a los que son sometidos, sino que ahora se mueren por falta de atención médica”, sostuvo.

Agregó que en estos momentos este organismo de investigación cuenta con 174 personas recluidas en un espacio que es para al menos 25. Destacó que han tenido que habilitar dos baños como celdas, para albergar al alto número de detenidos con los que cuentan. Añadió que el hacinamiento ha traído múltiples enfermedades como hepatitis, tuberculosis y enfermedades de la piel entre otras

“Aquí se han registrado al menos cinco motines en el último año lo que es preocupante, pues pone en riesgo la seguridad del personal que labora en la institución y a los visitantes”, declaró.

Violaciones de Derechos Humanos

Dijo que a pesar de haber denunciado en múltiples ocasiones las condiciones en las que se encuentran los presos del Cicpc las autoridades de la Fiscalía del Ministerio Público han hecho caso omiso a los reclamos. Expresó que por órdenes expresas de Iris Varela los presos no son recibidos en los distintos penales del país.

“Esto es muy preocupante porque puede convertirse en una bomba de tiempo y no deseamos que se repita en el estado lo que sucedió en la sub delegación de El Valle en Caracas. Los 30 funcionarios con los que cuenta la instalación no son suficientes para atender toda esa población”, reveló.

Mencionó que hay algunos los penados que tienen delitos menores pueden ser beneficiados con medidas sustitutivas de libertad y de esta manera descongestionar el sitio. Declaró que a pesar que en meses pasados realizaron una “cayapa” judicial, esta no resolvió el problema de hacinamiento que se ha agravado de forma alarmante

Admitió que esta situación constituye una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que se les vulnera el debido proceso y las garantías establecidas en la Constitución y las leyes.

El presidente del Colegio de Abogados del Estado Cojedes, invitó a las autoridades a tomar medidas urgentes para solucionar el problema que tiene que ver con las condiciones mínimas que debe tener todo privado de libertad. (El Pitazo)