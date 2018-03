Negal Morales asegura que se perdió la confianza con el CNE

El secretario de la Asamblea Nacional (AN), Negal Morales, informó a través de una entrevista a Globovisión, que los venezolanos no confían en el Consejo Nacional Electoral (CNE), acotando “La gente vio en principio como el Consejo Nacional se prestó a la convocatoria espuria de una Asamblea Nacional que violaba completamente los procedimientos para poderla convocar a través de nuestra Constitución y después todo el mundo veía los centro de votación vacíos, y aparecen 8 millones eso rompió la relación que pendía de un hilo entre los venezolanos y su Poder Electoral”.

Negal Morales segura que el CNE no le brinda credibilidad a nadie y así es imposible hacer unas elecciones transparentes a pesar que se ganó la Asamblea Nacional con ese mismo Poder Electoral. “Cuando se gana la Asamblea Nacional no habían hecho lo que hicieron con la Asamblea Constituyente, que fue burlar todos los preceptos constitucionales luego decir que sacaron un chorretal de millones de votos, inclusive más que Chávez en su mejor momento, cuando la gente vio los centros vacíos, después vinieron con las elecciones regionales y abusaron, mandado centros para otras partes, impidiendo que hubiesen garantías para registrar el registro, migraron gente en general hoy el pueblo venezolano no confía en su Poder Electoral”.

Morales responde al Frente Amplio “No es lo mismo estar en pie de lucha por condiciones electorales limpias y transparentes, que llamar a la abstención, no somos abstencionistas. La gente vio como el CNE se prestó a la convocatoria espuria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), luego aparecieron ocho millones de votos y eso rompió la relación entre CNE y venezolanos”.

“Los venezolanos se van masivamente por todas las fronteras, la gente no tiene que comer, que hoy por hoy no hay medicina, entonces se la pasan echándole la culpa al imperio a las sanciones” aseveró Morales.