No aceptarán “chantajes”: Cecilia García Arocha reiteró que no reconocerán a Maduro

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, indicó este lunes que el pasado jueves a través de un mensaje informal, el Ministerio de Educación Superior dio a conocer que el presupuesto sería asignado cuando la institución reconociera a Nicolás Maduro como presidente.

Enfatizó que no serán partícipes del reconocimiento a Maduro como presidente de la República, como lo expresó la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) el pasado viernes, mediante un comunicado.

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, calificó la acción de “chantaje”.

“Es una forma de chantaje, porque sino no reconocemos a Nicolás Maduro como presidente de la República el gobierno no envía el dinero (…) Enviaron una carta que no le permite a la institución escribir lo que la institución tiene derecho hacer; sino que le quieren imponer una comunicación, donde se informa el monto para pagar y se reconoce a Maduro, denunció.

Por su parte, Audy Salcedo, profesor de la UCV, indicó que las condiciones de deterioro en la universidad se mantienen.

Señaló que el retardo, en la asignación del presupuesto, agudizará la situación.

“Las condiciones que tenemos son las de siempre. No tenemos internet, no tenemos para arreglar los baños que están dañados, entre otras cosas (…) Con 19.000 bolívares quincenal tu compras, si acaso, un cartón de huevos y medio kilo de queso, con los niveles de inflación, no cobrar a tiempo es terrible, porque los precios cambian de un momento a otro”, sostuvo.