No están dadas las condiciones para participar en un proceso electoral

Alexander Olvera

San Carlos.- La organización política Primero Justicia realizó un pronunciamiento sobre la participación en el venidero proceso electoral el próximo 20 de mayo. Indicaron que las condiciones no están dadas para participar en unos comicios cuestionados por la parcialidad del CNE donde sus cuatro rectoras obedecen directrices del partido de gobierno.

Lilibeth Sandoval, secretaria de organización regional de PJ, dijo que este llamado por la Asamblea Nacional Constituyente es ilegal. Recordó que este órgano tiene ilegitimidad de origen y ejercicio y según la Constitución no es quien debe llamar a un proceso electoral porque el que debe convocarlas es el Poder Electoral.

“Aquí el problema no es ser abstencionista, el tema de fondo es que todos los venezolanos debemos exigir un proceso real, donde el voto no solo sea una opinión, sino que realmente sea un instrumento para elegir. En Venezuela se vota, pero no se elige y eso es lo que hay que cambiar, rescatar la institucionalidad del voto y que se respete la voluntad de los electores al sufragar”, sostuvo Sandoval.

Indicó que desde esta organización no pueden avalar un proceso cargado de irregularidades y que ya asoman una victoria cantada para el gobierno. “Sin garantías no se puede participar en unas elecciones que ya prendieron las alarmas de la comunidad internacional que no reconocerá su resultado”.

Agregó que desde PJ siempre han promovido la institución del voto como un ejercicio soberado y democrático establecido en el artículo 63 de la Constitución, pero bajo estas circunstancias no pueden avalar este hecho. Por último, invitó a los ciudadanos a unirse al Frente Amplio Nacional Venezuela Libre, desde donde crearán una plataforma para rescatar la democracia en el país.