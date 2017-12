BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Lilibeth Sandoval, líder regional de Primero Justicia (PJ) y luchadora social en Cojedes, expresó que no hay victoria cuando un pueblo se muere de hambre, cuando niños y adultos mayores fallecen por falta de medicamentos y cuando se ha llegado a la inflación más dramática de la historia de Venezuela.

Sandoval, se refirió a los resultados de las elecciones realizadas este domingo 10 de diciembre, en las que se dio por ganador el Partido Socialista Unido de Venezuela en la mayoría de los estados del país; e indicó, que no hay democracia cuando se juega con la gente, donde manipulan a los ciudadanos a la hora de votar con la mirada complaciente de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que se ha puesto del lado equivocado de la historia.

“La voluntad al momento de elegir no existe, estamos en un momento en el que se vota pero no se elige realmente lo que la gente desea. Los venezolanos piden a gritos un cambio, pero con el mega fraude orquestado por el gobierno en complicidad con el CNE, no se permite que hayan condiciones justas para que se produzca el cambio en el país. Por ello, desde la Unidad no se presentaron candidatos para legitimar el fraude”, sentenció.

Ante esto, indicó que las instancias internacionales, juegan un rol sumamente importante, por ello, apuesta a la reunión de República Dominicana, porque se debe crear condiciones justas rumbo a las elecciones presidenciales. Porque seguirán la lucha para rescatar la democracia en Venezuela.

Asimismo, resaltó que se debe tener verdadera unidad nacional, entre los partidos que integran la mesa, para definir de una vez por todas, el plan a seguir para liberar a los venezolanos ante esta dictadura y rescatar la democracia.