Noguera: Voluntad Popular no es ni será cómplice de la farsa electoral

Prensa VP.-

San Carlos, mayo 11.- El partido Voluntad Popular, no será cómplice de la farsa electoral que está montando Maduro y su combo para perpetuarse en el poder, aseguró el Lcdo. Eduardo Noguera, Coordinador Electoral Regional de la tolda naranja, partido fundado por Leopoldo López, preso de conciencia.

“Nosotros como partido serio y responsable, fiel a los lineamientos y principios de nuestra organización, en concordancia con las ideas de Leopoldo (quien preso en su hogar no deja de luchar por su país) no vamos a convalidar con un acto democrático y cívico a una dictadura. Repito nosotros como una organización política seria, que hemos acompañado y acompaña a la familia cojedeña, estos hombres y mujeres, padres de familia que todos los días luchan por llevar el sustento a sus hogares, a esos hermanos luchadores que hoy en día no hacen más que sobrevivir por culpa de mal llamados “gobernantes” nacionales, regionales o municipales, de comportamiento inhumano, que solo se preocupan por sus negocios y no por la salud, alimentación, transporte, seguridad y los servicios de los hogares de nuestros hermanos venezolanos y cojedeños, no seremos cómplices de esta farsa electoral, que solo busca legitimar un gobierno que ha perdido toda identificación con el pueblo”.

Agregó Noguera que apoyan de manera firme y contundente “el llamado a desconocer el “proceso electoral” convocado para el 20 de mayo por una ANC írrita e ilegal, proceso que no brinda las condiciones mínimas que están plasmadas en la ley y necesarias para que se reconozca como democrático. Nosotros no estamos pidiendo nada fuera de lo normal tan solo que se cumplan las leyes y reglamentos”.

-Sabemos que el cojedeño no es pendejo y no se va a prestar para convalidar un régimen tirano. De igual manera les recuerdo hermanos que si los países del mundo no van a reconocer estas elecciones ¿Por qué nosotros vamos a hacerlo? No seamos cómplices de un robo que ya está cantado, los invito a que luchemos juntos por unas verdaderas elecciones donde podamos votar y verdaderamente podamos elegir.

Para finalizar, invitó a sumarse e involucrarse en el Frente Amplio por una Venezuela Democrática y Libre, en todas sus actividades; “solamente unidos, realmente unidos podremos alcanzar la libertad y la Venezuela con todos sus derechos, para todos los Venezolanos, Por la Mejor Venezuela y El Mejor Cojedes….. ¡Luchemos! Fuerza y Fe Como bien lo dice nuestro líder Leopoldo López”, finalizó diciendo.