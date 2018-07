Nueve músicos venezolanos fueron becados por la Fundación Latin Grammy

La Fundación Cultural Latin Grammy anunció este 19 de julio que 44 nuevas jóvenes promesas en la música fueron recibieron becas para estudiar en prestigiosas universidades y centros de composición de América. Destaca la presencia de nueve venezolanos en la lista de seleccionados.

Alexis Soto, Ana Carmela Ramírez, César Aranguibel, Francisco Garrido, José Uzcátegui, Linda Briceño, Luis Anselmi, Maurizio Fiore y Raúl Marcano fueron elegidos para cursar sus estudios musicales en percusión, canto, piano, guitarra, trompeta, cuatro venezolano y clarinete.

Los demás privilegiados provienen de países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, España, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Chile, además de un galardonado del Reino Unido y otro de Indonesia.

De acuerdo al vicepresidente de la Fundación, Manolo Díaz, manifestó sentirse orgulloso por los avances que ha tenido esa iniciativa, así como dijo estar sorprendido de cómo han impactado de forma positiva a los que serán los futuros creadores de la música en América Latina.

Agradeció también la generosidad de los benefactores, artistas y patrocinadores, que a su juicio “ha sido clave para hacer realidad cientos de sueños cada año (…) sueños que, simplemente se habrían quedado como sueños y nada más, si no hubiéramos contado con el perseverante y arduo trabajo de nuestro equipo y de aquellos que tienen un profundo interés en darle su apoyo a la música latina para que pueda crecer cada día”.

La mayoría de los estudiantes recibirán Tuition Assistance Scholarship (10.000 dólares a cada estudiante), que permitirá a estos “talentosos estudiantes de música con gran pasión por la composición musical asistir a algunas de las más prestigiosas universidades del mundo”.

En el caso de los venezolanos, fueron seleccionados para cursar sus estudios musicales en el Berklee College of Music; The New School; Facultad de Música Souza Lima; Bob Cole Conservatory, en la Universidad de California; The New School of Jazz y Holland College.

De los 44 seleccionados, tres recibieron la beca Gifted Tuition Scholarship valorada en 100.000 dólares cada una: Ricardo Matute de Colombia, el bajista mexicano Froylan Saúl Ojeda y la vocalista puertorriqueña Gilmarie Villanueva. De estas personas, la beca de Villanueva, cuya familia se vio “muy afectada” por el paso devastador del huracán María por Puerto Rico, fue patrocinada por la filántropo y empresaria argentina Bettina Bulgheroni.

Hasta el momento, la Fundación Latin Grammy ha entregado 156 becas con un valor total de 3,4 millones de dólares para asistir financieramente a estudiantes con dificultades económicas.

En 2018, las becas alcanzarán los 900.000 dólares.