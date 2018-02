Nuvipa no participará en elecciones presidenciales

El partido Nueva Visión para mi País (Nuvipa) informó este lunes que no participará en las elecciones presidenciales del 22 de abril.

“No participaremos en este proceso de elecciones, porque legitimaríamos a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que no fue electa por la mayoría de los venezolanos” declaró Luis Rivas, presidente del partido en su cuenta de Twitter.

Rivas aseguró que una de las razones por las cuales no participarán en los comicios es que fueron convocados por la ANC.

Otro de los motivos es el poco tiempo que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar las elecciones y proporcionar un proceso trasparente.

Hizo un llamado a otros entes políticos para que no participen en las elecciones “Consideramos que las personas de leyes, amantes de la justicia no debemos participar para no legitimar a la ANC”, declaró.

Los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Causa R, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo tampoco participarán en los comicios.