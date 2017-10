Ocariz: Reubicación en centros de Miranda afectó a 114 mil 399 electores

Caracas.- El alcalde del Municipio Sucre y ex candidato a la gobernación del estado Miranda, Carlos Ocariz, indicó que la reubicación de personas para las elecciones regionales del pasado domingo 15 de octubre, “afectó a 114 mil 399 electores”.

Aseguró que 225 mil personas fueron cambiadas el viernes, 48 horas antes, de sus centros de votación “y la gente ni se enteró de eso. Fueron cambiadas de centro de una manera arbitraria. Esto lo hicieron abruptamente para que los electores de la oposición no pudieran votar”

Acerca de las sustituciones, manifestó que en Miranda se perdieron 7.240 votos que “eran nuestros pero no se sumaron a nuestro conteo porque fueron para otros partidos”.

“El CNE hizo todo para que la gente no votara. Hubo una violación de los Derechos Humanos, y no solamente los mandaron a votar a otros centros sino que generaron violencia en los sitios donde la gente se acumulaba, para ser llevadas a votar a otros centros electorales”, agregó.

Ocariz denunció que en 86 centros de votación 27.678 personas no pudieron votar “por la violencia de manera agresiva que tuvimos ese día”, y resaltó que en 403 centros de votación de los 2.118 no tuvieron conectividad ese día. “Tumbaron las líneas telefónicas y no pudimos tener contacto con esos testigos”.

Igualmente, manifestó que el día de las elecciones regionales 76 máquinas en centros de votación opositores de Miranda, resultaron afectadas. “En estos centros no se pudo instalar el proceso y el CNE no permitió la sustitución de las maquinas. Ahí perdimos 11.160 votos”, dijo.