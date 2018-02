Ochoa: Si el Gobierno le queda algún átomo de sensatez y cordura debe suspender elecciones

En conmemoración de los 110 años del natalicio del expresidente Rómulo Betancourt, Adonay Ochoa, diputado al Consejo Legislativo del estado Cojedes y dirigente de Acción Democrática (AD), indicó que resulta contradictorio que los venezolanos tengan que retomar las consignas del líder del proceso de la construcción democrática contra las dictaduras del siglo XX con la exigencia de elecciones libres, entrega de la soberanía al pueblo, democracia política y libertad económica con justicia social.

“El pueblo venezolano no va a permitir, en pleno siglo XXI, esa regresión porque tiene inoculado en sus venas el pensamiento democrático y libertario que impusieron nuestros padres fundadores de la democracia”, acotó. Dijo que en la actualidad se encuentran en una encrucijada, porque toda esa tradición demócrata corre un peligro inminente de desaparición.

“Este gobierno si le queda algún átomo de sensatez, si le queda algún atisbo de cordura, debe suspender el proceso electoral que inconstitucionalmente ha convocado para el mes de abril, porque si en estos momentos sufre de ilegalidad, después de celebrar unos comicios que no es más que un plebiscito como el de Pérez Jiménez en 1957, va a nacer ese nuevo gobierno”, expresó Ochoa.

Agregó que ya no es solo con ilegitimidad de desempeño y origen, si no lo pudo lograr Pérez Jiménez, mucho menos lo podrá alcanzar Nicolás Maduro, quien no podría mantenerse en el poder por mucho tiempo y más en esta época de comunicaciones instantáneas y en tiempo real. Aclaró que la tolda blanca, no es un partido abstencionista.

“Lo que hacemos, al no convalidar este fraude es luchar por el sagrado derecho a elegir que tiene el pueblo venezolano. En este camino vamos a continuar y seguir exigiéndole al gobierno que retome la ruta sensata de convocar a elecciones, en el momento que lo determina la Constitución que correspondería en diciembre de este 2018”, dijo.

El dirigente de AD hizo un llamado a las fuerzas progresistas y democráticas a cerrar filas en la defensa del derecho del voto como mecanismo único para salir de esta tragedia que envuelve, inmerecidamente, a todo el pueblo venezolano. Añadió que esperan que el gobierno no cierre los caminos democráticos, para que la salida no sea dilucidada a través de la fuerza, de una insurrección popular o un golpe de estado. “Queremos ahorrarle esos sufrimientos a nuestro pueblo”, concluyó.