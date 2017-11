OEA analizará este jueves si caso de Venezuela irá a la CPI

CARACAS.- Este jueves se efectuará la tercera ronda de sesiones para determinar si el caso venezolano debe ser enviado a la Corte Penal Internacional.

Se realizarán dos encuentros, uno a las 12 del mediodía (hora de Venezuela) y el segundo a las 3:30 pm en la sede del organismo internacional.

El Panel independiente de expertos internacionales recibirá las presentaciones de víctimas y otros actores relevantes e interesados en las sesiones sobre la situación en Venezuela.

El grupo está compuesto por Manuel Ventura Robles (Costa Rica), ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón (Argentina), Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); e Irwin Cotler (Canadá), Presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y ex Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá.