OEA decidirá este jueves si casos de DDHH en Venezuela van a la Corte Penal Internacional

La Organización de Estados Americanos (OEA) realizará este jueves la tercera sesión de análisis de los casos y pruebas de presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, con el fin de determinar si serán enviados a la Corte Penal Internacional.

La jornada será realizada en dos encuentros, uno a las 12:00 p.m. (hora de Washington D.C., EEUU) y otro a las 3:30 p.m., en la sede del organismo internacional.

Un panel de expertos evaluarán los testimonios y pruebas de varias víctimas, así como de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y activistas sociales.

El grupo evaluador está conformado por Manuel Ventura Robles (Costa Rica), ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón (Argentina), Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); e Irwin Cotler (Canadá), Presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y ex Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá.