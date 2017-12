Olivares comentó que “exigir el Carnet de la Patria para entregar medicinas viola los DDHH”

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, aseguró que la decisión del Gobierno Nacional de exigir el Carnet de la Patria para la adquisición de medicinas de alto costo, “viola” los derechos humanos de los venezolanos.

“Es inaceptable que los pacientes que padezcan diversas patologías deban utilizar un carnet para un tratamiento que mejore su salud”, indicó.

De acuerdo a una nota de prensa, Mariela Garrido, paciente con psoriasis, criticó el uso del Carnet de la Patria como la única vía para acceder a su tratamiento.

A su vemz, Olivares comentó que “no se puede limitar la salud de los enfermos por un Carnet de la Patria, que solo es un mecanismo de control político de este Gobierno, que sigue jugando con la vida de los venezolanos”.

Por su parte, el paciente con VIH, David Berroterán, denunció que el alto costo de las medicinas le impide continuar con su tratamiento. “Es increíble que un sueldo mínimo no me alcance para mis medicamentos, a diario recorro todas las farmacias, nunca hay y cuando los consigo el dinero no me alcanza, vivo en total desespero”, aseveró Berroterán.

Asimismo, Olivares instó al Gobierno nacional la apertura del canal humanitario para solventar la crisis que se vive en el país.