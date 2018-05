Oposición en Cojedes: El hambre que sufre Venezuela es un crimen de lesa humanidad

Especial.-

San Carlos, mayo 26.- (Las Noticias de Cojedes).- “El hambre que sufre el pueblo de Cojedes y de Venezuela es un delito de lesa humanidad”, declararon Pedro Linares y Alexander Mireles, dirigentes de Causa R y Voluntad Popular, respectivamente, al ser consultados en torno a la situación por la que atraviesa Cojedes y el país en general.

Los dirigentes políticos y sociales, miembros además del Frente Amplio Venezuela Libre, recordaron que estos son delitos que no prescriben y en cualquier momento de la historia los actuales gobernantes tendrán que pagar por tan delicado asunto.

-No es posible que Venezuela se niegue a recibir la ayuda humanitaria y que no reconozca la situación de escasez de alimentos y medicinas ante el mundo entero, mientras el pueblo se muere de hambre y por enfermedades ya que los hospitales están colapsados y sin mayor dotación, exponen.

Linares y Mireles señalan que quienes hoy ostentan el poder, luego de unas elecciones fraudulentas que la mayoría de los países del planeta se niegan a reconocer como válidas, están siendo monitoreados por los organismos internacionales de justicia, pero también por el pueblo venezolano que día a día observa cómo ellos no hacen colas para poder comprar alimentos, no carecen de medicinas, no pasan por el dolor de cabeza de hacer colas para comprar gas doméstico, para tener acceso al transporte público, para pagar el colegio de sus hijos, porque a los enchufados le sobre lo que le falta al pueblo.

El pasado domingo 20 de mayo el pueblo habló claro y les dijo que no quieren ni a Maduro ni a su combo de acólitos, títeres de la tiranía cubana, porque la mayoría no atendió el llamado a votar, Ni siquiera los chavistas, porque redujeron la votación con respecto a 2012 y 2013. No llegan ni al 27 por ciento del registro electoral. Es decir tienen casi el 75 por ciento del país en contra y con todo descaro salen a decir que cuentan con respaldo popular.

Mireles destacó que gracias a la fortaleza del pueblo venezolano persiste la lucha por una salida electoral realmente justa, transparente, con todos los estándares nacionales e internacionales para que haya un gobierno de verdad realmente coherente con las exigencias de una sociedad que aspira un futuro mejor, sin presos políticos, y no regida por un clan mediocre que desgobierna a Venezuela.