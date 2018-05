Orángel Ávila: Maduro generó condiciones para que el pueblo no crea en el voto

Iris Marcelli García

Tinaquillo, mayo 6.- (Las Noticias de Cojedes).- Para el dirigente social del municipio Tinaquillo, Orángel Ávila, sin duda alguna en el país no se vive un clima electoral y esto es simplemente porque nadie quiere votar en dictadura ya que el régimen no ofrece garantías de una elección transparente.

Cree que poco a poco Maduro generó condiciones para que el pueblo que le adversa se confundiera y no creyese en el voto, pues de esta manera sus acólitos saldrían a votar y así podría perpetuarse en el poder. Dijo el entrevistado que todo esto se ha dado primeramente por la eliminación de los partidos fuertes de la oposición, mientras que la Mesa de la Unidad Democrática no supo hacer el trabajo para unirse y tampoco logró consolidar reales condiciones para que haya un candidato único y un proceso electoral transparente.

Ávila no cree en la candidatura de Henri Falcón y dice que a éste “al parecer se le olvidó, o se hace el loco, que hace meses perdió la gobernación del Estado Lara y no conforme con eso sus candidatos a alcaldes no lograron ningún triunfo. Ahora ante todo este historial o comportamiento nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que busca dicho candidato si no tiene apoyo popular y carece de total liderazgo?”.

Por otra parte, manifestó su apoyo al Frente Amplio Venezuela Libre donde están incluidos partidos de oposición y sociedad civil cuya finalidad es la lucha porque en el país existan garantías y transparencia electoral para lograr un cambio de gobierno porque el pueblo vive una las peores crisis vividas en todo el siglo de existencia y la única solución es la salida de Maduro del poder.