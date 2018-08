Ortega arremete contra EEUU y reitera que no adelantará elecciones

Managua.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, culpó a Estados Unidos de la crisis que enfrenta el país desde abril pasado y reiteró que no abandonará el poder ni celebrará elecciones anticipadas como lo exige la oposición.

En una entrevista a la cadena europea Euronews, Ortega aseguró que la cifra de más de 300 muertos en menos de tres meses que reportan organismos de derechos humanos locales y extranjeros es “falsa” y “manipulada”, y que el Gobierno registra 195 decesos, reseñó DPA.

“La verdad es que enfrentamos a un enemigo poderoso, que intervino militarmente en Nicaragua en diferentes ocasiones: Estados Unidos”, dijo el gobernante de 72 años, que gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007.

Como “prueba” de su afirmación dijo que Estados Unidos financia a ONGs con fondos “que luego se desvían para desestabilizar al país, provocar violencia y estimular a grupos armados (y) acciones terroristas”.

Ortega aseguró que “no es todo el pueblo, (sino) una parte de la población” la que exige su renuncia y dijo desconocer una reciente encuesta que reveló que un 79% de los nicaragüenses lo quieren fuera del Gobierno.

“Hace poco tuvimos elecciones y lo que tuvimos ahora ha sido un intento de golpe de Estado”, adujo el mandatario, que desde 2017 desarrolla su cuarto mandato presidencial, el tercero consecutivo. “No hay ningún país del mundo donde una parte de la población no tenga malestar”, agregó.

También negó que la cifra de muertos desde el inicio de las protestas en abril supere las 300 personas. “Los organismos de derechos humanos juntan todo y manipulan” las cifras, sostuvo.

Ortega rechazó denuncias de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que su Gobierno maneja fuerzas paramilitares y aseguró que esos grupos fueron “organizados por los golpistas y por la derecha”.

Al ser consultado sobre los numerosos videos donde se observa a paramilitares operando junto a la Policía, dijo que pertenecen a “la policía voluntaria que en ocasiones especiales va enmascarada”. “Son policías voluntarios”, insistió.

También rechazó la demanda de la opositora Alianza Cívica de adelantar las elecciones. “Aquí tenemos normas constitucionales y nuestro período electoral culmina en noviembre de 2021”, advirtió.

“No me lo planteo. Me lo han planteado, me han dicho que tengo que irme ya, lo vienen gritando desde el 19 abril, pero sería un precedente gravísimo y peligroso para el país”, señaló.

Según Ortega, si él aceptara adelantar los comicios y la oposición llegara al poder, su partido Frente Sandinista entonces también “tendría derecho” de hacer lo mismo: levantar tranques y exigir la renuncia del nuevo Gobierno.

Además, adujo que Nicaragua es “un muro de contención” del narcotráfico y el crimen organizado, y si se provocara una ruptura institucional “toda la región estaría tomada por el narcotráfico”.

Sobre las denuncias de nepotismo, Ortega dijo que su esposa Rosario Murillo asumió la vicepresidencia en 2017 “como militante sandinista” y que sus ocho hijos manejan empresas de comunicación “porque estudiaron periodismo y eso no es delito”.

Admitió que en 2011 se reeligió pese a una prohibición constitucional, pero dijo que lo hizo “con el mismo recurso” judicial con el que se reeligieron Oscar Arias en Costa Rica y Alvaro Uribe en Colombia. “Si es bueno para el ganso, también es bueno para la gansa”, argumentó.