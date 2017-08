Ortega Díaz acusó a Maduro de sustraer dinero del fisco nacional

Caracas.- La exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, acusó este lunes al presidente de la República, Nicolás Maduro, de presuntamente sustraer del fisco nacional entre 8 y 10 millones de dólares usando una empresa de comunicaciones que opera en el país.

“Usaron como fachada la empresa venezolana ConteXtus Comunicación Corporativa propiedad de Mónica Ortigoza Villasmil, quien es esposa de Alejandro Escarrá Gil, sobrino del constituyente Hermann Escarrá”, dijo la extitular del Ministerio Público (MP) venezolano durante una rueda de prensa desde Costa Rica.

Añadió igualmente que le entregó a fiscales de Estados Unidos pruebas del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht que involucrarían, según dijo, al constituyente Diosdado Cabello.

“Esta millonaria operación de corrupción también involucra a Elías Jaua (ministro de Educación), Jorge Rodríguez (alcalde de Caracas), Jessi Chacón y Maximilian Sánchez Arbeláez”, añadió.

Ortega Díaz, por otra parte, descartó que pueda regresar a Venezuela “porque me van a desaparecer –y– torturar”; “regresar al país significa la muerte”. En ese sentido, indicó que formulará una denuncia ante la Fiscalía de Costa Rica de que autoridades venezolanas habrían contratado sicarios para “acabar con su vida” así como la de distintos fiscales y directores del anterior MP.

“No pierdan la esperanza, deben tener fe y confianza. Fuerza, que vamos a salir de esta pesadilla. Venezuela va a recuperar su alegría, su democracia (…)”, dijo.

Por otra parte, reiteró su rechazo a los hechos de violencia generados durante las protestas antigubernamentales que iniciaron el 1 de abril, sin embargo, aseguró que el Gobierno provocó que se originaran este tipo de hechos al impedir, en reiteradas ocasiones, que la oposición le entregara un documento a la Defensoría del Pueblo para solicitar la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego de las sentencias 155 y 156 que limitaban el funcionamiento de la Asamblea Nacional (AN).

Aseguró que el Gobierno amenazó “a casi todo el país” de votar por la “ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y calificó el Carnet de la Patria como una “manera de esclavizar a las personas. Es decir, si no tienes ese carnet, no puedes comprar las bolsas de alimentos, no puedes disfrutar de ningún beneficio como ciudadano”, acotó.

Más adelante expresó que el Gobierno nacional se encargó de “utilizar” a civiles armados para que estos ejecutaran acciones que no fueran atribuibles al Estado.

La extitular del MP llegó hoy a Costa Rica para reunirse con el fiscal general de este país, Jorge Chavarría, informaron fuentes oficiales.

Ortega Díaz fue destituida el 5 de agosto pasado por la ANC, que la acusó de cometer “actos inmorales” y señaló a su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.

Tras la acusación de la ANC, Ortega abandonó Venezuela y viajó hacia Colombia vía Aruba.

La exfiscal, vinculada al chavismo pero que se desmarcó del Gobierno de Nicolás Maduro en los últimos meses, denunció la ruptura del orden constitucional en Venezuela luego de dos sentencias de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le quitaban competencias a la Asamblea Nacional (AN) y limitaban la inmunidad de los diputados.

Ortega Díaz, Igualmente, ha criticado la actuación de la fuerza pública para contener las protestas contra Maduro, que en cuatro meses dejaron más de un centenar de muertos, cerca de dos mil heridos y alrededor de cinco mil arrestos.(Con Inf. El Universal)