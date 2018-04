Osmel Sousa: “Nunca participé en actividades indecentes con candidatas”

Osmel Sousa, ex presidente de la organización Miss Venezuela y conocido como el “zar de la belleza”, aseguró que nunca ha participado en actividades indecentes con ninguna de las candidatas concurso.

“La misma Patricia Velásquez (candidata 1989) ha dejado claro que no se prostituyó en el concurso, sino en otro momento. Nada tenemos que ver nosotros con eso. Si yo fuera celestino sería millonario, mucho más rico que el dueño de la revista Playboy”, dijo en una entrevista ofrecida al diario El País.

Sousa aclaró que no mantiene ninguna relación con Diego Salazar Carreño, primo hermano del ex presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño. “Solo lo conozco y ya, una relación social. Cuando voy a los sitios, adonde sea, la gente quiere tomarse fotos conmigo”, explicó.

Señaló que su salida del certamen de belleza fue por causa de cambios en la dirección del concurso. Explicó que desde hace varios años debía pedir autorización para poder realizar las cosas relacionadas con el evento, situación que calificó como una falta de respeto a su trayectoria.

“Me pusieron una supervisión desde Miami con la que no me sentía cómodo porque después de 37 años haciendo todo debía pedir permiso ahora para hacer ciertas actividades y si las hago me envíen un e-mail preguntando: “¿Qué cosa es esto?”. Cualquiera en mi lugar se hubiese sentido mal”, agregó.