Pacientes renales continúan protestas por falta de insumos para diálisis

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica protestaron en las afueras del Centro Nefrológico Cojedes, para pedir a las autoridades la dotación de capilares de alto flujo indispensables para mantener su vida. Mencionaron que más de 152 personas están en riesgo por esta situación. Ante este cuadro la autoridad única de Salud Cojedes se comprometió a dar soluciones lo antes posible.

Zunayra Piñero, paciente que padece de insuficiencia renal crónica, expresó que solo cuentan con capilares hasta este sábado. Mencionó que cada vez que no se les hace la diálisis es un día menos que tiene de vida. Agregó que el ministro de Salud informó la llegada al país de 15.200 capilares, pero los pacientes que sufren de esta enfermedad son más de 16.000 en Venezuela.

“Esos dializadores no alcanzan para todas las personas, son tres diálisis a la semana. Pedimos que los dializadores que lleguen sean los de alto flujo que son los que necesitamos, porque nos dan una mejor diálisis y una mejor calidad de vida”, indicó. Expresó que no pueden aguantar muchos días sin este procedimiento porque el cuerpo se desmejora.

Destacó que se sienten mejor porque sí le han realizado la diálisis, pero no es de calidad porque las moléculas no pasan directamente por el filtro que es de menor calidad del que necesitan en la actualidad. “Nosotros necesitamos tranquilidad, de saber que tenemos material para seis meses”.

Del mismo modo, Douglas Ochoa, quien se encontraba en el lugar, agregó que un paciente murió el pasado viernes ante la falta de diálisis. Mencionó que con los capilares de bajo flujo la sangre no queda completamente limpia, porque muchas moléculas quedan en el cuerpo y no se filtran de manera adecuada.

“Estos capilares con los que nos están dializando no son los adecuados, nuestra organismo no queda bien con el procedimiento. Hay muchos desechos que quedan en la sangre, porque al ser grandes, no pueden pasar por estos capilares que son de bajo flujo. Lo que está en riesgo es nuestra vida”, sostuvo Ochoa.

Los pacientes hicieron un llamado a las autoridades involucradas a resolver la situación que presentan. Al sitio de la protesta se presentó la directora de Salud, Yenni Cepeda, quien conversó con los presentes y les informó que este sábado 10 de febrero llegarían los capilares al centro de salud, al igual que se comprometió con la venta de proteínas a estos enfermos.