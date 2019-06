Pacientes renales de Cojedes protestaron por falta de insumos para diálisis 

Alexander Olvera.-

San Carlos, junio 4.- (Las Noticias de Cojedes).- Pacientes con insuficiencia renal crónica del Centro Nefrólogico Cojedes denunciaron que este martes 4 de junio, no se pudieron dializar por la falta de insumos de ese centro de salud. Señalaron que esta situación pone en riesgo la vida de más de 78 personas que tienen esa condición y acuden al sitio a hacerse tratamiento.

Los afectados indicaron que no solo son las máquinas, que de 18 solo funcionan nueve, ahora no tienen insumos para sus tratamientos que son indispensables para su vida. Señalaron que solo reciben dos horas cuando deben ser cuatro. Agregaron que no saben cuándo volverán a ser finalizados, porque no hay señal de llegada de material a esa institución que depende del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

Cruz Páez, quien tiene 12 años en tratamiento de diálisis, dijo que necesitan es que arreglen las máquinas. “Las máquinas deben arreglarlas bien, porque uno es quien está sufriendo. Esta vida es demasiado dura para uno, quien no tiene esa enfermedad no le importa nada”.

La paciente señaló que lo que piden es que traigan insumos al centro de salud. “Aquí están faltando muchas cosas. Antes le traían a uno que si alimentos y de todo y las máquinas nunca fallaban”.

Los afectados señalaron que los únicos que se presentaron en el lugar fueron funcionarios del Sebin. Hasta el momento ninguna autoridad de salud en el estado ha atendido el reclamo de estas personas que claman por su vida.

Los más de 78 pacientes del Centro Nefrólogico Cojedes exigieron am Gobierno nacional y regional resolver em problema. Aseguraron que de no obtener respuestas protestarán en la calles de la ciudad, para que la población se entere de la agonía que sufren los pacientes renales en el estado.