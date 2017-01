Padre Pío con 53 años como sacerdote y 80 de vida aún sigue en Tinaquillo

IRIS MARCELLI GARCÍA

Tinaquillo.- Un ícono de Tinaquillo es el Padre Pío Lázaro Riaño Ortiz Gutiérrez, quien tiene 49 años en Venezuela. En el año 1968 llegó con destino a San Carlos, ciudad en la que estuvo un año, posteriormente lo trasladaron a Caracas donde también permaneció un año, luego fue enviado a Mariara allí se radicó por 13 años y hoy en día tiene 31 años residenciado en Tinaquillo y 53 años de vida sacerdotal.

El Padre Pío contó con voz paciente que pertenece a la Congregación Sagrado Corazón de Jesús, que son 2 mil en el mundo y están en 40 países. Sus estudios de bachillerato los realizó en un pueblo que lleva por nombre Puente La Reina, ubicado cerca de Pamplona (España). “Luego estudié en Salamanca, Filosofía y Teología, apenas terminé me enviaron a Venezuela y puedo decir que mi vida de Sacerdote la he hecho aquí en este país”.

80 años de vida tiene el Padre Pío, nació en 1937. “Hoy me siento feliz y si volviera a nacer haría el mismo recorrido, estudiaría la misma profesión y me vendría a Venezuela, mi vida ha sido muy feliz, yo tengo mis raíces aquí y me siento un tinaquillero más, me ha tocado construir cuatro capillas, la Iglesia Parroquial de La Candelaria, Capilla de Aguirre, Capilla de Caja de Agua y Las Granjitas”.

Aunado a esto, el sacerdote ha hecho trabajos sociales en los que ha atendido a niños, por lo que dirigió el comedor de La Floresta y Guarataro. “Me siento realizado con todas mis manifestaciones, todas mis acciones las he realizado por Dios y no por interés propio, mi vida está centrada y dirigida a Dios, mi vida ha concluido en una silla de ruedas, pero estoy donde el Señor quiere que esté”.

La condición de salud del Padre no le permite oficiar Misa, por lo que destacó que le encantaría volver a celebrar una eucaristía: “me siento atado y mis posibilidades no me permiten ponerme de pie”. Comentó el entrevistado que la gente se ha portado muy bien con él, “me están mimando, me atienden, me ayudan y veo que todos lo hacen de corazón”.

“Nosotros somos cuatro hermanos y dos fallecieron en 1982, me queda una hermana, mis padres murieron en el año 1975 hace 40 años, estaba yo en Mariara, tuve la oportunidad de acompañar a mi madre, verla viva, mi padre murió también al año, por lo que se fueron juntos”, destacó el Padre Pío.

Dijo sentirse complacido por las reparaciones que actualmente le hicieron a la Iglesia Nuestra Señora del Socorro, porque enviaron recursos sin solicitarlos y eso es significativo, “no me quejo de la revolución ni de la cuarta república, porque lo que hemos pedido nos han ayudado”.

Contó que antiguamente la gente no pedía nada, ni comida, ni ropa, ni dinero, esto es primera vez que pasa. Venezuela no era de pedigüeños, a diferencia de Europa que a pesar de ser un continente avanzado hay mendigos, pero aquí no se veía eso, pero hoy la gente no solicita ayuda, sino comida.

El Padre Pío ha recibido muchos reconocimientos, y todos para él son significativos, pero hace tres años cuando cumplió Bodas de Oro Sacerdotales le obsequiaron la condecoración Hijo Ilustre Adoptivo de Tinaquillo, hoy con 53 años de vida sacerdotal sigue lúcido a pesar de su dificultad de salud.